Подправить прием платежей через робокассу

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Закрыт11 заявок167 просмотров

Есть сайт на drupal. Сделан прием платежей через робокассу. Необходимо сделать чтобы к платежам прибавлялась комиссия. Т.е. нужно чтобы сумма которую вводит пользователь отправлялась в робокассу увеличенная на определенный процент. Стоимость и сроки?

Drupal
10 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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