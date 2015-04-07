Интерактивная карта с маршрутами и заведениями на базе Google maps

Необходимо разроботать интерактивную карту (на подобии jakdojade.pl) для WP со следующими опциями:

- формирования маршрута на основе даних введених пользователем. (Возможность выбора транспорта, времени отправления/прибытия; в описании маршрута: количество остановок/км). Информацию витягивать с гугл мапс, если в гугл мапс нету информации по даному городу то взять её с базы, информацию в которую ми сами будем вносить (сделать возможность формирования и изменения такой базы);

- возможность размещения на карте разных обьектов (кафе, клубов и т.п.) и сортирования их по категориях с их визуальным отображением на карте. Так же сделать кнопку "добавить заведение".

Пишите ваши сроки и цену.