Доработки по php и api

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок152 просмотра

Для кредитного проекта нужно внести некоторые правки.

сайт kreddis.ru

Что нужно добавить:

Реализовать выгрузку заявок по апи в leads.su

пример кода на php http://webmaster.leads.su/offers/default/getSimple?offerId=483&platformId=1084762

документация по апи http://webmaster.leads.su/tools/api/leads

также сделать логин пользователя после регистрации автоматически. без ввода логина и пароля

(отправлять ссылку для входа на е-маил с данными входа)

PHP
10 лет назад
test1k
44 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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