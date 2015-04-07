Доработки по php и api

Для работы над сайтом нужен программист для постоянного сотрудничества. Обязанности: устранение текущих недочетов, внедрение нового функционала, оптимизация текущего кода. Для начала на полставки, но с прицелом на постоянку. Работа удаленная. Все официально, с оплатой всех ...