Верстка лендинга по строительству

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Закрыт4 заявки163 просмотра

ТЗ на лендинг по строительству

Нужно сделать лендинг. Тема: строительство частных домов в Москве и Подмосковье.

Есть на 40% готовая верстка, т.е. готовы все формы захвата, верхний экран и футер, стили прописаны для всех элементов, подключены основные JS.

Нужно наполнить страницы привлекательными проектами домов с конкретикой, это можно взять с www.catalog-domov.ru/

www.zagdom.ru/ – очень понравилась подача, если оформить как целевую страницу – будет конфета. Нужно взять информацию с этих лендингов и видоизменить оформление, перевести на нашу цветовую гамму.

Я предлагаю сделать такие блоки с информацией:

1. На готовом блоке "преимущества" поменять имеющиеся на преимущества в строительстве.

Преимущества будут такие: контроль качества на всех этапах, экологичность, гарантии качества от 3-х лет, дом под ключ(весь комплекс работ), скидка на отделку 20%. Каждое преимущество снабдить "вкусной" картинкой под наш дизайн.

2. "Проектирование и строительство загородных домов «под ключ»" – сделать рерайт этого блока и оформить его по-другому.

3. Блок "Какие дома мы строим" с описанием 4-х типов домов. Оформить по-другому.

4. Важный блок "ПРОЕКТЫ ДОМОВ". проекты домов частично взять отсюда – www.catalog-domov.ru/ Возьмем самые популярные, я потом скажу какие. При клике на проект должно появляться всплывающее окно с подробным описанием проекта и кнопкой призыва к действию. Я потом ее сам запрограмирую.

5. Оформить "Этапы строительства частного дома". Смысл такой же, видоизменить оформление.

Приоритет отдам по цене.

Очень важно: не мешайте мою верстку со своей. что это значит? это значит все ваши css, js файлы подключайте отдельно и храните отдельно, чтобы я потом не спутал. спасибо.

Важны и сроки, и цена. Хочу услышать от вас. Впринципе делов на 1-2 дня плодотворной работы.

В случае успешной разработки будем дальше делать лендинги по скульптуре, установке бассейнов, сигнализации, строительной экспертизе, монтажу систем и сетей.

CSSJavaScript
10 лет назад
slaviandzr
Вячеслав 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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