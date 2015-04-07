Облачный интерфейс деловой игры на Python

Необходимо написать облачный интерфейс с БД на Питоне (или аналоге) для корпоративной бизнес игры.

Механика игры: команды соревнуются кто быстрее других произведет определенные товары. У команды есть начальный бюджет, команды покупают нужные им заводы и ресурсы (при покупке деньги автоматом списываются со счета). Ресурсы после покупки появляются на складе. Дальше участник команды отправляет ресурсы на завод, который перерабатывает их и создает товар. Товар необходимо вручную с завода переместить снова на склад. Ресурсы, деньги, товары можно пересылать другим командам.

Соответственно, администратор может создавать заводы, ресурсы, управлять счетами команды. Администратор создает сначала наименования ресурсов и товаров. Затем создает завод, на котором перерабатывается например 10 единиц ресурса1 и 10 единиц ресурса2 в продукт1 за указанное время производства (например, 20 сек на 1 единицу готового товара). Администратор может блокировать вручную или через специальное правило работу завода (на скриншоте - замочек) - в течение блокировки завод не функционирует.

Через меню "игровой процесс" администратор может переместить со склада ресурсы или товары (на завод или др. командам), изменить кол-во, перевести деньги другой команде, откорректировать сумму денег, добавить цели и задания.

Интерфейс команды (вход через логин и пароль) во многом дублирует интерфейс администратора "игровой процесс", за исключением возможности корректировать кол-во ресурсов и ряда административных функций. Команда может только переместить ресурсы или купить ресурсы и заводы.

Плюс сводная информация по всем командам, которую видно администратору также выводится на общий экран.

Все действия команды должны записывать в Историю и отображаться в панели админа и команды

При верстке необходимо опираться на макеты из приложения.

Детали задания - по скайпу после понимания порядка цены за работу.

Порядок оплаты: небольшой аванс, затем авансы по результатам прогресса в работе и окончательный расчет (бОльшая часть) по окончанию проекта.

Напишите цену, за которую готовы взяться за проект и опыт (примеры работ) схожей тематики.