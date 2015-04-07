Необходимо написать облачный интерфейс с БД на Питоне (или аналоге) для корпоративной бизнес игры. Механика игры: команды соревнуются кто быстрее других произведет определенные товары. У команды есть начальный бюджет, команды ...
Графический редактор-калькулятор дома
Нужно сделать графический редактор (на сайт) в котором строим дом (в плоскости, не 3Д):
Алгоритм действий
1. фундамент – ставим точки (получается форма фундамента – может получиться абсолютно любой многоугольник. получившийся многоугольник можно отредактировать). На линиях сразу пишется длина в метрах.
2. задаем высоту потолка.
3. добавляем второй этаж. Появляется дубль чертежа фундамента, где можно редактировать контур чертежа
4. Перед нами поднимается стена на заданную высоту.
5. затем точками рисуем стены и крышу на поднятой стене. Может повернуть\нарисовать на любой из 4-х сторон.
6. выбираем размер окон и двери и перетаскиваем на дом
7. затем по аналогии – цоколь, гараж, трубы
Итог.
1. строится дом дом в плоскости с 4-х сторон (Не 3Д) в цвете с выбранным материалом
2. считаются размеры и цена материалов для построенного дома.
еще нужно
- можем менять масштаб в редакторе
- на линиях должна писаться высота-длина в метрах
СРАЗУ
Пишите вилку цен и вилку сроков.
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