Графический редактор-калькулятор дома

Нужно сделать графический редактор (на сайт) в котором строим дом (в плоскости, не 3Д):

Алгоритм действий

1. фундамент – ставим точки (получается форма фундамента – может получиться абсолютно любой многоугольник. получившийся многоугольник можно отредактировать). На линиях сразу пишется длина в метрах.

2. задаем высоту потолка.

3. добавляем второй этаж. Появляется дубль чертежа фундамента, где можно редактировать контур чертежа

4. Перед нами поднимается стена на заданную высоту.

5. затем точками рисуем стены и крышу на поднятой стене. Может повернуть\нарисовать на любой из 4-х сторон.

6. выбираем размер окон и двери и перетаскиваем на дом

7. затем по аналогии – цоколь, гараж, трубы

Итог.

1. строится дом дом в плоскости с 4-х сторон (Не 3Д) в цвете с выбранным материалом

2. считаются размеры и цена материалов для построенного дома.

еще нужно

- можем менять масштаб в редакторе

- на линиях должна писаться высота-длина в метрах

СРАЗУ

Пишите вилку цен и вилку сроков.