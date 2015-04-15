Переписать меню

Добрый день!

Имеется функция вывода категорий. (приложение)

Разворачивается только так ветвь подкатегория которой открыта.

Вот пример работы этого меню http://ecomart.inspire.kz/catalog/409

Работает сейчас все корректно. Но есть 1 момент - меню очень сильно грузит процессор. Слишком много запросов.

Нужно переписать функцию оставив все ее стили (css) но чтобы работало быстрее и было меньше запросов к БД.