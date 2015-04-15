Переписать меню

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Завершен3 заявки154 просмотра

Добрый день!

Имеется функция вывода категорий. (приложение)

Разворачивается только так ветвь подкатегория которой открыта.

Вот пример работы этого меню http://ecomart.inspire.kz/catalog/409

Работает сейчас все корректно. Но есть 1 момент - меню очень сильно грузит процессор. Слишком много запросов.

Нужно переписать функцию оставив все ее стили (css) но чтобы работало быстрее и было меньше запросов к БД.

CSS
10 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 часов назад

Выбранный исполнитель

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$200
2 дня
Функция работает теперь в 20 раз быстрее ровно! Спасибо! Буду обращаться еще!
Было очень приятно работать с Максимом. Кроме задания которое было изначально, были выданы еще дополнительные задачи. Не менее интересней. Думаю что будет хорошее сотрудничество с Максимом в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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