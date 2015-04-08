Адаптивная верстка и программирование портала из .psd макета

Здравствуйте

Информационный портал. Нужно сверстать адаптивный сайт из .psd макета (три страницы – главная, рубрика, статья, все они – в четырех разрешениях под мобильные устойства). Как выразился дизайнер – нужен специалист уровня «выше среднего», так как есть сложные элементы.

Срок – 1 неделя, только, только безопасная сделка.

Цена – называйте примерные расценки.

Буду связываться по скайпу после обеда с потенциальными исполнителями.

Жду предложений