Копия части функционала сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок407 просмотров

Добрый день!

Нужна копия части функционала сайта logogenie.net

Только функционал http://www.logogenie.net/logo-design

1. Выбор темы http://myprintscreen.com/s/7ttt

2. Введение данных http://myprintscreen.com/s/7tts

3. http://myprintscreen.com/s/7ttu - результаты

4. http://myprintscreen.com/s/7ttv всевозможные фильтры

5. Далее генерация файлов PNG.

Всё надо сделать без flash.

Редктор можно любой другой. Главное - функционал.

Авторизацию и т.д. делать не надо.

10 лет назад
adparad
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров