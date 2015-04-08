Поправить скрипт на php

скрипт расчета итоговой цены на основе площади и заложенных данных

вводится - ширина и высота в см

цена по каждой позиции выводится в каждой строке

при выборе чекбокса суммируется и передается в ИТОГО

Расчет ИТОГО : если сумма расчета менее 6000, то итого = 6000, если более 6000, то результату

принцип работы и оплаты:

скачиваете файл, правите, присылаете мне, я тестирую, по факту - оплачиваю на WMR или Yandex