1C-Битрикс, поправить ошибку вывода в шаблоне bitrix:news.detail

в шаблоне bitrix:news.detail поле DETAIL_TEXT разбивается пополам скриптом через result_modifier

в середину вставляется компонент который выводит рекламный банер с определённым ранее заданным в системе ID

выглядит это вот так http://medicinarf.ru/news/13040/

но на некоторых страницах текст рубится не пополам, а берется небольшой кусочек в начале, почему непонятно, надо это поправить.

выглядит это вот так http://medicinarf.ru/news/13041/

содержимое result_modifier

$str = strlen($arResult['DETAIL_TEXT']);

$strpol = $str / 2;

$str1 = substr($arResult['DETAIL_TEXT'], 0, $strpol);

$str2 = substr($arResult['DETAIL_TEXT'], $strpol);

$startpost1 = strrpos($str1, '.');

$startpost2 = strpos($str2, '.');

if(($strpol-$startpost1)

$startpost = $startpost1 + 1;

} else {

$startpost = $startpost2 + 1;

}

$text1 = substr($arResult['DETAIL_TEXT'], 0, $startpost);

$text2 = substr($arResult['DETAIL_TEXT'], $startpost);

$rsBanner = CAdvBanner::GetByID(48,"N");

$arBannerGet = $rsBanner->Fetch();

$banner_middle = CAdvBanner::GetHTML($arBannerGet, ($arParams["NOINDEX"] == "Y"));

CAdvBanner::FixShow(array("FIX_SHOW" => "Y", "ID" => 48));

$arResult['DETAIL_TEXT'] = $text1.$banner_middle.$text2;

?>

готов регулярно давать задачи по доработкам битрикса. с оплатой не обижу.

главное требование делать с первого раза и не пропадать со связи.