В данный момент старая версия им на Simple, есть несколько костылей. Нужно обновиться на последнию версию Simple, перенести костыли.
1C-Битрикс, поправить ошибку вывода в шаблоне bitrix:news.detail
в шаблоне bitrix:news.detail поле DETAIL_TEXT разбивается пополам скриптом через result_modifier
в середину вставляется компонент который выводит рекламный банер с определённым ранее заданным в системе ID
выглядит это вот так http://medicinarf.ru/news/13040/
но на некоторых страницах текст рубится не пополам, а берется небольшой кусочек в начале, почему непонятно, надо это поправить.
выглядит это вот так http://medicinarf.ru/news/13041/
содержимое result_modifier
$str = strlen($arResult['DETAIL_TEXT']);
$strpol = $str / 2;
$str1 = substr($arResult['DETAIL_TEXT'], 0, $strpol);
$str2 = substr($arResult['DETAIL_TEXT'], $strpol);
$startpost1 = strrpos($str1, '.');
$startpost2 = strpos($str2, '.');
if(($strpol-$startpost1)
$startpost = $startpost1 + 1;
} else {
$startpost = $startpost2 + 1;
}
$text1 = substr($arResult['DETAIL_TEXT'], 0, $startpost);
$text2 = substr($arResult['DETAIL_TEXT'], $startpost);
$rsBanner = CAdvBanner::GetByID(48,"N");
$arBannerGet = $rsBanner->Fetch();
$banner_middle = CAdvBanner::GetHTML($arBannerGet, ($arParams["NOINDEX"] == "Y"));
CAdvBanner::FixShow(array("FIX_SHOW" => "Y", "ID" => 48));
$arResult['DETAIL_TEXT'] = $text1.$banner_middle.$text2;
?>
готов регулярно давать задачи по доработкам битрикса. с оплатой не обижу.
главное требование делать с первого раза и не пропадать со связи.
Выбранный исполнитель
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