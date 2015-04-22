Обновить интернет магазин со старой Simple на новую

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки113 просмотров

В данный момент старая версия им на Simple, есть несколько костылей.

Нужно обновиться на последнию версию Simple, перенести костыли.

10 лет назад
south999
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$150
3 дня
Хороший программист, перенес сайт, сделал 1001 правку костылей. Спасибо!
Работать с Алексеем комфортно! Он очень внимательный и ответственный заказчик. Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад