south999

Алексей Иванов south999

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1500
10 баллов
8 лет назад
Рерайт отзывов
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Все отлично
Ответный отзыв
A-Zoloto
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Seo тексты
Спасибо за сотрудничество!
Все отлично
Ответный отзыв
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$150
10 баллов
9 лет назад
Обновить интернет магазин со старой Simple на новую
Работать с Алексеем комфортно! Он очень внимательный и ответственный заказчик. Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, быстрая оплата. Рекомендую!
Хороший программист, перенес сайт, сделал 1001 правку костылей. Спасибо!
Ответный отзыв
pasicnjuk_lena
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Seo тексты
Рекомендую заказчика. Очень внимательный, всегда на связи, быстрая оплата.
Хорошие тексты, быстро и качественно.
Ответный отзыв
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Копирайт + наполение сайта
Приятно было работать с Алексеем, четкое ТЗ быстрая оплата, работаем дальше.
Отличные тексты
Ответный отзыв