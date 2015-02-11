Нужно получить пользователь из всех соц сетей (vk, fb, ok, tw ) на иформационный сайт недвижимости. Интересуют как группы, так и объевления + ремаркетинг.
- $50Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужна верстка - 2 страницы - после редизайна.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужно проанализировать 2-3 РК конкурентов, скачать их и на основе этого настроить собственную РК. Один из конкурентов утверждает, что у него 150к слов в ядреКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужен анализ рекламной компании 2ух конкурентов, выгрузка семантического ядра. Директ + АдвордсКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно немного доработать дизайн сайта.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужна консультация откуда брать трафик для сайта недвижимости (портал). Интересуют все методы, кроме конекста и поиска. В пераую очередь тизеркуСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужны хорошие seo тексты для сайта недвижимости, тексты по 1000 — 1500 знаков на одну тему. Оплата 60р/1000зн. Достаточно большой объем работ предоставим. Техническое задание и ключевые слова предоставим.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Нужны хорошие seo тексты для сайта недвижимости, тексты по 1000 - 1500 знаков на одну тему. Оплата 60р/1000зн. Достатчно большой объем работ предоставим. Техническое задание и ключевые слова предоставим.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
В данный момент старая версия им на Simple, есть несколько костылей. Нужно обновиться на последнию версию Simple, перенести костыли.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $60
Нужно собрать 5-10 тысяч ключей, настроить РСЯ и Директ. Сайт информационый, тематика недвижимость, нужен трафик по 2-3 рубля за клик, 400-500 кликов в деньКонтекстная реклама12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Есть 2 конкурента, не могу понять откуда на конкурента идет трафик из каких источников. Статистика li частично открыта.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется тщательно подбирать и заполнять информацию об объекте недвижимости. Источники – официальный сайт, если инф-ии не хватает, но сайты аналоги 1-2 шт. объект – 80 рубНаполнение сайтов48 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно настроить компанию Adwords, около 1000 объявленийКонтекстная реклама8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Нужно собирать инф-ию об объекте и наполнять сайт. Основной источник - официальный сайт + сторонние сайты. 1 объект - 1$ Тематика - недвижимостьНаполнение сайтов59 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно разобраться откуда на сайт идет трафик, счетчик li открыт, но не понятны источники, контекст, тизеры и т.д. Нужен анализ 2ух сайтовПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно внести небольшие правки в сайт на konane поправить логин, вывод статейВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
1. поправить вывод статьей 2. поставить nofollow для ссылок 3. поправить ограничение символов в логинеВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Требуется мобильная версия сайта - портала по недвижимости. Адаптация нужна под смартфон + планшет.HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
ExpressionEngine - обновить редактор картинок, настроить кешВеб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
ExpressionEngine cms - ключит кэш, глючит редактор картинокВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад