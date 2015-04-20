Seo тексты

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен35 заявок371 просмотр

Нужны хорошие seo тексты для сайта недвижимости, тексты по 1000 - 1500 знаков на одну тему. Оплата 60р/1000зн. Достатчно большой объем работ предоставим. Техническое задание и ключевые слова предоставим.

10 лет назад
south999
Алексей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$60
7 дней
Хорошие тексты, быстро и качественно.
Рекомендую заказчика. Очень внимательный, всегда на связи, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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