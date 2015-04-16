Написание групп статей на тему сколиоз и около сколиозную тематику. Темы: Что такое сколиоз? Методы Лечения и какой выбрать Сколиоз и Школа Что надо знать родителям.
Создание текста ИТ-направленности
Обновляем сайт. Нужно наполнить текстом. Хотим проф. подход, старые самописные проекты видеть уже противно :)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг41 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо переписать 9 текстов, каждый находится в отдельном документе. Длина каждого разная, от 2 до 6 тыс. символов. В результате нужно получить тексты без потери смысла, без ошибок (грамматических и фактических), ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт10 лет назад
Оригинальный текст, в день до 6 текстов, приступить нужно сейчас, работа примерно на 1 неделю. Обязательное условие - оперативность и грамотность и точность написания. Пишите свою цену.Завершен10 лет назад
- $25
Требуется качественный рерайт 22000 знаков. Уникальность: 95%+ и нужно, чтобы после рерайта текст составил 22000 –23000 знаков. Файл прилагается. Ключевики по частям текста тоже в файле. ...Завершен10 лет назад
Только для владельцев камер GoPro!! Суть задания очень проста в личной переписки мы обсуждаем, что вы можите мне предложить и пишите свой отзыв, обзор, инструкция о любой камере или аксессуаре GoPro ...Завершен10 лет назад
- $450
Техническому копирайтеру необходимо тщательно разобраться в тематике сайта - нержавеющий крепёж, что бы написать тематические и качественные тексты. Нужно 60 статей от 1200 до 1500 символов(с пробелами) Платим по 300р за 1000 символов. ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать рерайт текстов. Тематики разные. Исходники предоставляю. Жду ваши предложения.Копирайтинг65 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен сео текст для описания категории жанров, фильмы онлайн !!!Только с опытом такой тематики!!! Пример покажу.. Напишите цену в долларах за 1к символов. И оставьте свой скайп..Завершен10 лет назад
Всем добрый день! Нужно написать статьи для 4 страниц сайта: о компании, доставка, оплата и самовывоз. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужно написать текст для портала одежды, http://teslastyle.ru/ на главную и на странички в подвале, на главную 5-7 ключевых слов, уникальность не меньше 90% по Адвего, длинна 4000 символов, все остальные по 2000 символовЗавершен9 лет назад