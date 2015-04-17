Для владельцев камеры GoPro

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Завершен2 заявки137 просмотров

Только для владельцев камер GoPro!!

Суть задания очень проста в личной переписки мы обсуждаем, что вы можите мне предложить и пишите свой отзыв, обзор, инструкция о любой камере или аксессуаре GoPro

Приветстуються фотоинструкции, видеоинструкции, уроки по работе с видеозаписями!

Вы так же можете предложить снять уникальный видеоматериал!

Все материалы должны быть уникальными если это текст то проверка по адвего не ниже 95% уникальности

Если это видеоматериал то в нем должно присутствовать название спонсора показа в начале и в конце записи

10 лет назад
zerosoul
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$4
1 день
Очень было приятно поработать с Анной, она написала развернутый отзыв о своей камере, а так же приложила куча уникальных фотографий, за что ей большое Спасибо!!!
Работа с Алексеем принесла только положительные эмоции: очень приятен в общении, грамотная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата и полное взаимопонимание во всем. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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