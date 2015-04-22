Необходимо зачитать короткий тест на видео.

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Завершен4 заявки202 просмотра

Быстрые деньги для всех у кого есть вебка, камера, камера в телефоне или фотоаппарат с функцией видеосъемки.

Порядок действий:

- откликаемся на заявку.

- получаем короткий текст (пара абзацев по несколько предложений).

- садимся перед камерой и глядя в объектив, своими словами максимально подробно пересказываем содержимое. Это единственный нюанс - не должно быть заметно, что вы глазами читаете текст.

- скидываем видео - получаем оплату.

Один видеофайл - 500 руб. За 5 минут работы очень неплохо.

p.s. Никакой нецензурщины и прочей чернухи. Зачитывать будем исключительно коммерческий или пользовательский контент.

10 лет назад
dimon571
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
15 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно. Красивая девушка, отличный собеседник, прекрасный исполнитель. Все пожелания по проекту были учтены. Благодарю за сотрудничество!
Благодарю за интересный проект и моментальную оплату! Вежливый и ответственный заказчик. Всё отлично!

Заявки фрилансеров

olga485
Ольга 
31 год
15 лет в сервисе
Была
15 дней назад
10 лет назад

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