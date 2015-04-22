Необходимо зачитать короткий тест на видео.

Быстрые деньги для всех у кого есть вебка, камера, камера в телефоне или фотоаппарат с функцией видеосъемки.

Порядок действий:

- откликаемся на заявку.

- получаем короткий текст (пара абзацев по несколько предложений).

- садимся перед камерой и глядя в объектив, своими словами максимально подробно пересказываем содержимое. Это единственный нюанс - не должно быть заметно, что вы глазами читаете текст.

- скидываем видео - получаем оплату.

Один видеофайл - 500 руб. За 5 минут работы очень неплохо.

p.s. Никакой нецензурщины и прочей чернухи. Зачитывать будем исключительно коммерческий или пользовательский контент.