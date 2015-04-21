Добрый день! Нужны качественные, продающие тексты, объём страницы - от 3 до 4 тысяч знаков. Если вы писали тексты для лендингов по продаже всяких товаров и продающие письма - велком. Тематика ...
Написать пару статей для интернет магазина этнической одежды
Ищу копирайтера для выполнения разовой работы.Нужно написать пару статей для интернет магазина этнической одежды.ТЗ прилагается.Если нам понравятся ваши работы,возможно сотрудничество на постоянной основе.Предлагайте вашу цену и срок выполнения.
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