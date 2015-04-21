Написать пару статей для интернет магазина этнической одежды

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Завершен24 заявки369 просмотров

Ищу копирайтера для выполнения разовой работы.Нужно написать пару статей для интернет магазина этнической одежды.ТЗ прилагается.Если нам понравятся ваши работы,возможно сотрудничество на постоянной основе.Предлагайте вашу цену и срок выполнения.

10 лет назад
AlexDudko
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
10 лет назад
$6
1 день
Хорошие тексты,быстрое выполнение.Рекомендую
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
10 лет назад

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