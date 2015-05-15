Статьи для сайта. Туризм.

Нужен рерайт готовой статьи с добавлением элементов НЛП, т.е. чтобы обычный человек, даже не знакомый с фрилансом, прочитав текст – «помчался» на биржу фриланса. Уникальность текста – более 90% (по Адвего). По кол-ву знаков НЕ ...