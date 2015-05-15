Статьи для сайта. Туризм.

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Завершен38 заявок377 просмотров

Требуется ~30 уникальных текстов-статей по 2000-3000 знаков с вхождением ключевых слов.

Уникальность минимум 95% по Адвего и http://www.content-watch.ru/text/.

Тема - туристические направления. Каждая статья состоит из нескольких блоков по темам (общая инфо, климат, достопримечательности, кухня и т.п.).

Прошу указать стоимость за 1000 знаков и скорость работы (сроки сжаты).

10 лет назад
Saffa
45 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ulyab89
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$35
10 дней
Работа выполнена качественно, тексты грамотные, очень легкие и позитивные (что и требовалось для нашей тематики), уникальность 100%, рекомендую исполнителя, будем работать в дальнейшем.
Татьяна - заказчик замечательный. Всегда идет навстречу, непонятные моменты обговариваются сразу же. Честный и очень ответственный человек, приятно работать вместе. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

ulyab89
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад

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