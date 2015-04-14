Требуется грамотный рерайт

Есть тексты на 30к символов. Необходимо отрерайтить их так, чтобы уникальность была минимум 90% по Адвего и http://www.content-watch.ru/text/ .

Требования к исполнителю:

- идеальная грамотность (все тексты буду проверять лично);

- умение писать научным языком;

- оперативность.

Оплата на выбор исполнителя, карта/вебмани/ЯД.

Указывайте стоимость за 1000 знаков и срок, за который выполните.

Внимание! Группы рерайтеров и компании не интересуют! Только для тех, кто занимается персонально, можно для новичков. Отдам человеку с наиболее выгодным предложением.