Наполнение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок239 просмотров

Задача:

Создание уникального описания товара с подбором и использованием ключевых слов;

Товары — ортопедические товары — бандажи, ортопедические подушки

Обязателен грамотный русский язык, исполнительность и внимательность.

Объем — 100 товаров.

Необходимо написать продающее описание (50–60 слов) к товару,

в описании использовать 2–3 ключевые фразы (найти с пом. wordstat.yandex) —

ориентируетесь на не менее ***показов в месяц, в тексте фразы выделить.

Необходимо указать "Показания" и "Особенности" к товарам.

(Пример покажу)

10 лет назад
nOgOOdi4
Николай 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterTextov1
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо!
Отличный заказчик, интересное задание, быстрая оплата и обратная связь.

Заявки фрилансеров

MasterTextov1
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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