Рерайт и добавление ньюсов

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок342 просмотра

Есть 3 сайта для которых необходимо ежедневно по рабочим дням:

1. Находить тематическую новость (в интернетах на тематических ресурсах, жестких требований нет).

2. Рерайтить.

3. Добавлять.

Всего в мес выходит 20-22 ньюса для каждого сайта.

За каждый сайт оплата - $20 в мес. Т.е. 1 долл 1 ньюс.

10 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

unit27
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
30 дней
Все отлично. Работаем.
Все гуд. Всем довольна. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

unit27
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

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