Добрый день! Необходимо на наш сайт подготовить продающую страницу, удовлетворяющую следующим требованиям: - форма онлайн-заказа; - инфографика с нашими преимуществами; - красивое и правильное оформление, с выделением тэгами заголовков, ...
Рерайт и добавление ньюсов
Есть 3 сайта для которых необходимо ежедневно по рабочим дням:
1. Находить тематическую новость (в интернетах на тематических ресурсах, жестких требований нет).
2. Рерайтить.
3. Добавлять.
Всего в мес выходит 20-22 ньюса для каждого сайта.
За каждый сайт оплата - $20 в мес. Т.е. 1 долл 1 ньюс.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $15
Необходимо написать 7 текстов по тематике "ремонт электроинструментов". Обязательно присутствие списке, уникальность по text.ru. Объем 2000 символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно написать небольшую продающую статью для рекламного буклета. Основное требование- после прочтения текста послания человек должен загореться купить то что предлагают. Есть ключевые моменты, на которые стоит сделать особый упор. ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны короткие статьи (около 1000 знаков) на главную. Всего 12 штук. К каждой статье нужны по 1-2 картинки. Сюда - проекты-сметы-экспертиза.рф Пишите цены за 1000 знаков.Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написание внутривенной аналитики на завтра 14.04.2015 Порядок статьи 1.Фундаментальный обзор предстоящих экономических событий, анализ прошедших 2. График 3. Обзор каждой пары с графиком (график скриншот метатрейдера или любой другой программы) ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $25
Необходимо выполнить рерайт статей по металлургии 25 000 символов по тематике металлургия. Оплата: 50р за 1000 символов Стучите сразу в скайп – так будет оперативнее.Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются качественные уникальные статьи для сайта ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ ОБУВИ с использованием ключевых фраз. Оплата: для россиян 40р./1000збп для украинцев 20грн./1000збпКопирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $180
Требуется наполнить 500-1000 карточек компаний описанием их деятельности до конца апреля, используя информацию на сторонних ресурсах. Уникальность от 70%, грамотностьКопирайтинг37 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен написать 10 уникальных статей по 1000 знаков с вхождениями ключевых слов, на тему Стекломонтаж сайт http://steklofriend.ru/ . Темы статей в каталоге сайта.Копирайтинг32 заявкиЗакрыт10 лет назад