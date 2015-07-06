Рерайт и добавление ньюсов

Есть 3 сайта для которых необходимо ежедневно по рабочим дням:

1. Находить тематическую новость (в интернетах на тематических ресурсах, жестких требований нет).

2. Рерайтить.

3. Добавлять.

Всего в мес выходит 20-22 ньюса для каждого сайта.

За каждый сайт оплата - $20 в мес. Т.е. 1 долл 1 ньюс.