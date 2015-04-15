Тексты по ремонту электроинструментов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок225 просмотров

Необходимо написать 7 текстов по тематике "ремонт электроинструментов". Обязательно присутствие списке, уникальность по text.ru. Объем 2000 символов.

10 лет назад
AnnaDavydova
Анна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$15
3 дня
Быстрое и качественное написание текстов, понимание темы и высокая грамотность! Рекомендую Елену и надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество!
Спасибо Ане за разнообразные задачи. Ценю оперативность проверки и оплаты. Всем рекомендую, как приятного заказчика и хорошего человека.

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад

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