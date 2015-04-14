Требуется системный аналитик для описания бизнес процесса строительной фирмы. Работа разовая от 7 до 14 дней. График свободный, есть возможность работать удаленно. Оплата работы по итогам собеседования. Обязанности: • Изучение системы «Мегаплан» ...
Написание и оформление страницы под ряд запросов.
Добрый день! Необходимо на наш сайт подготовить продающую страницу, удовлетворяющую следующим требованиям:
- форма онлайн-заказа;
- инфографика с нашими преимуществами;
- красивое и правильное оформление, с выделением тэгами заголовков, со списками, и прочим;
- оптимизированную под запросы "заправка кондиционеров", "дозаправка кондиционеров", "заправка кондиционеров фреоном", "заправить кондиционер", "заправка бытовых кондиционеров", "заправка кондиционеров в москве".
- преимущества - опыт работы более с 2006г, постоянный штат сервисных инженеров в количестве 26 человек, часто слышим фразу от клиентов "мы звонили в #конкурент#, те посоветовали обратиться к вам", работаем с любым видом техники, от оконников и до чиллеров, имеем множество сертификатов об обучении и авторизации серьёзных брендов (есть на сайте).
Для участия в конкурсе подойдёт jpeg не очень высокого качества, чтобы можно было разобрать текст. По выходу должен быть документ в формате doc/docx.
Сайт пока не показываю, будет лидер - покажем ему, возможно чуть доработаем и саму статью.
Победитель получает 5000р (или $100), а также ещё ряд подобных заказов.
Заявки фрилансеров
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