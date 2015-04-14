Написание и оформление страницы под ряд запросов.

# 1 — $ 100

Добрый день! Необходимо на наш сайт подготовить продающую страницу, удовлетворяющую следующим требованиям:

- форма онлайн-заказа;

- инфографика с нашими преимуществами;

- красивое и правильное оформление, с выделением тэгами заголовков, со списками, и прочим;

- оптимизированную под запросы "заправка кондиционеров", "дозаправка кондиционеров", "заправка кондиционеров фреоном", "заправить кондиционер", "заправка бытовых кондиционеров", "заправка кондиционеров в москве".

- преимущества - опыт работы более с 2006г, постоянный штат сервисных инженеров в количестве 26 человек, часто слышим фразу от клиентов "мы звонили в #конкурент#, те посоветовали обратиться к вам", работаем с любым видом техники, от оконников и до чиллеров, имеем множество сертификатов об обучении и авторизации серьёзных брендов (есть на сайте).

Для участия в конкурсе подойдёт jpeg не очень высокого качества, чтобы можно было разобрать текст. По выходу должен быть документ в формате doc/docx.

Сайт пока не показываю, будет лидер - покажем ему, возможно чуть доработаем и саму статью.

Победитель получает 5000р (или $100), а также ещё ряд подобных заказов.