Требуется описание бизнес процесса

Требуется системный аналитик для описания бизнес процесса строительной фирмы. Работа разовая от 7 до 14 дней. График свободный, есть возможность работать удаленно. Оплата работы по итогам собеседования.

Обязанности:

• Изучение системы «Мегаплан» (наличие опыта внедрения автоматизированных систем управления проектами «Мегаплан» приветствуется);

• Описание бизнес - процесса фирмы;

• Составление технического задания для настройки системы «Мегаплан»;

• Обеспечение защиты информации в системе путем разграничения прав доступа пользователей;

Требования:

• Опыт работы в качестве аналитика в сфере ИТ не менее 3 лет;

• системное мышление, умение структурировать информацию и формализовать процессы компании;

• хорошие коммуникативные навыки и навыки передачи знаний;

Возможно онлайн собеседование. Запись на собеседование производится по телефону или по электронной почте.