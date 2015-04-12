Заполнение описания товаров мебельного интернет-магазина

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Закрыт44 заявки370 просмотров

Нужно составить уникальное описание каждого товара в мебельном интернет-магазине, описание от 300 до 600 знаков с пробелами, используя продвигаемые ключевые слова.Товаров около 700.

10 лет назад
outok2005
Дмитрий 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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