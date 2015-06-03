Создать идеальное резюме

Вся информация и сам резюме готовы, нужно:

- Найти психологический подход к построению и смыслу-написания резюме, для того чтобы читающий резюме работодатель, не сомневался в его вакантности.

Пожалуйста, при подаче заявки, не забудьте указать цену.