Полный рерайт

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Закрыт10 заявок334 просмотра

Надо сделать рерайт или полностью его переписать используя ключевые слова. Текста на тему строительство на русском языке. Проверка текса через copyscape.

Обьём 27000 знаков без пробелов.

Оплату провожу через Skrill.com

10 лет назад
Google33
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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