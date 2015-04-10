Требуется копирайтер для интернет-магазина нижнего белья, ювелирной бижутерии и аксессуаров (сумки, шарфы, платки, очки). ************* Обязанности: 1. Описание посадочных категорий 2. Описание новых каталогов производителей 3. Описание карточек ...
Полный рерайт
Надо сделать рерайт или полностью его переписать используя ключевые слова. Текста на тему строительство на русском языке. Проверка текса через copyscape.
Обьём 27000 знаков без пробелов.
Оплату провожу через Skrill.com
Заявки фрилансеров
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