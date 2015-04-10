Нужны отзывы на сайт, коротенькие тексты

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Завершен7 заявок170 просмотров

нужны отзывы на сайт www.аринамаркет.рф, публиковать буду сам, коротенькие тексты на тему удачной покупки робота пылесоса типа этого http://pylinet.net/katalog/roboty_pylesosy/lilin/x550_professional (вкладка отзывы) нужно для начала 30 отзывов..

10 лет назад
kvaki
Петр 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
Все очень быстро.... качеством доволен
Сотрудничеством полностью довольна. Рекомендую Петра, как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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