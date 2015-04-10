Необходимо выполнить рерайт. Деревянное строительство. Объём 30 000 - 40 000 знаков Читаемый текст с уникальностью от 90% по текстру дома из бруса технологии деревянного строительства итд Вот ...
Нужны отзывы на сайт, коротенькие тексты
нужны отзывы на сайт www.аринамаркет.рф, публиковать буду сам, коротенькие тексты на тему удачной покупки робота пылесоса типа этого http://pylinet.net/katalog/roboty_pylesosy/lilin/x550_professional (вкладка отзывы) нужно для начала 30 отзывов..
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