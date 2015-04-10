Требуется копирайтер для интернет-магазина нижнего белья, ювелирной бижутерии и аксессуаров (сумки, шарфы, платки, очки). ************* Обязанности: 1. Описание посадочных категорий 2. Описание новых каталогов производителей 3. Описание карточек ...
Написать текст к интернет-магазину обуви с возможностью размножения
Задача следующая:
1. Написать текст к интернет-магазину обуви, который будет располагаться на главной странице сайта (на заглушке). В будущем за место этой страницы будет интернет-магазин обуви. Т.е. пока что мы вещаем одну страницу, на которой будет написано, что в скором времени здесь появится магазин качественной обуви и т.д. Через некоторое время эту страницу удалим и повесим настоящий интернет-магазин.
Объем текста: 500-700 символов без пробелов.
Структура текста:
Заголовок
3-5 абзацев
О чем писать:
Это должен быть вводный текст, рассказывающий о том, что в скором времени люди здесь смогут найти качественную обувь по отличным ценам.
Уникальность текста - 100%.
2. Размножить этот текст следующим образом: к каждому слову или фразе подбираем синонимы или другие фразы и группируем это следующим образом:
{На сайте|На портале|На нашем ресурсе|} {Вы сможете найти|Вы найдете} файлы, а также сможете скачать {бесплатно|без регистрации|на максимальной скорости}.
В последствии этот текст будет обработан программой и будет выбрано одно из предложенных слов или фраз в блоке {...}.
Чем больше вариаций к каждому слову – тем лучше.
Часть слов можно делать без вариаций (если по-другому не представляется возможным).
Оплата идет за все, кроме знаков {, } и |.
Оплата: 40 руб/1 тыс. знаков без пробелов.
Подсчитываем итоговое кол-во знаков и я произвожу оплату.
Заявки фрилансеров
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