Наполнить раздел

Добрый день, уважаемые авторы!

Есть задача: наполнить новостной раздел. Сайт информационный, посвящен волосам: лечение, уход, средства для волос и т.д.

Алгоритм работы такой:

1. Найти тематичную новость

2. Сделать ее рерайт

3. Получить деньги

За рерайт одной новости - 150 руб. Объем - 2-3 тыс. зн. Оплата WMR.

Для начала требуется сделать 5 новостей. Если хорошо сработаемся, обращаться буду к вам регулярно.

Ключевых фраз не будет. Полная свобода в формате подачи информации.

Требования: актуальность информации, приятный стиль изложения, отсутствие ошибок и опечаток в тексте.

Заявки отправляйте сюда, в личку не пишите.