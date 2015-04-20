Требуется копирайтер для интернет-магазина нижнего белья, ювелирной бижутерии и аксессуаров (сумки, шарфы, платки, очки). ************* Обязанности: 1. Описание посадочных категорий 2. Описание новых каталогов производителей 3. Описание карточек ...
Написать описания к фильмам
Здравствуйте, есть сайт онлайн фильмов.
Нужно написать 300-1000 описаний к фильмам по 1к символов на один фильм.
В описании будет 2-3 ключевых слова.
Прошу написать цену за 1 фильм в грн. Будет хороший объем)
Оплата Приват24 или Вебмани.
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