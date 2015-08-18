Описание товаров интернет магазина

С Артемом приятно работать, НО уже месяц (с 1 августа) как не могу получить оплату за выполненную работу (к которой у заказчика не было никаких претензий). Обещает перекинуть деньги, потом пропадает, потом опять обещает... Все еще надеюсь на нормальное разрешение этой нехорошей ситуации.