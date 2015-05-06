Написать 2 статьи в блог

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Завершен10 заявок251 просмотр

Нужно написать статьи в блог http://iosblog.ru

тематика:

1. обзор iOS 8.3

2. обзор Mac OS X Yosemite 10.10.3

3. обзор Apple Watch и приложений под часы

4. обзор Siri

Пож-та пишите цены за 1000 сбп

Спасибо!

iOS
10 лет назад
3beeepb
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$13
1 день
все ок! быстро, качественно, адекватное отношение к требованиями заказчика (меня) :) рекомендую!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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