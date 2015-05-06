Проект yaport.su Описание-копирайт по 300 символов на товар. Пишем без ключей Кол-во 2000 товаров. (Получается 10руб. за статью)
Написать 2 статьи в блог
Нужно написать статьи в блог http://iosblog.ru
тематика:
1. обзор iOS 8.3
2. обзор Mac OS X Yosemite 10.10.3
3. обзор Apple Watch и приложений под часы
4. обзор Siri
Пож-та пишите цены за 1000 сбп
Спасибо!
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