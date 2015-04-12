Проект yaport.su Описание-копирайт по 300 символов на товар. Пишем без ключей Кол-во 2000 товаров. (Получается 10руб. за статью)
Создание и ведение раздела по партнерским программам
Здравствуйте.
Требуется находить партнерские программы, писать интересное описание партнерки с ключевыми словами и пр (SEO-статьи 2000-4000 симв и простые статьи 1500-2000), подбирать картинки, редактировать размещать на сайте Вордпресс и html страницы. В общем создать полезный и интересный раздел.
Рассмотрю Ваши предложения по цене и срокам.
Оплата WMR
На первом этапе безопасная сделка.
зы
Просьба обращаться только с указанием отдельно цен за написание SEO-статьи и простой статьи - 1000 симв бп,+ отдельно цены за размещение и оформление статьи
с предложениями "только пишу...без размещения" просьба не обращаться
Спасибо
Заявки фрилансеров
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