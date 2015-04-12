Написать продающий текст для одностраничного сайта

Необходимо переделать одностраничный сайт.

Сейчас он на Английском, необходимо написать продающий текст на русском, при этом тематика очень схожа, поэтому

можно от части использовать перевод, если владеете английским.

Вот сайт для переделки: http://dao.unistok.ru/Neuracel.htm я уже начал его переделывать.

Вот оригинал: https://neuracel.com/

На сайте сейчас продаются био добавки, нужно переделать для продажи видео курса по той же тематике.