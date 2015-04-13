Написание внутридневной аналитики на завтра

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки149 просмотров

Необходимо написание внутривенной аналитики на завтра 14.04.2015

Порядок статьи

1.Фундаментальный обзор предстоящих экономических событий, анализ прошедших

2. График

3. Обзор каждой пары с графиком (график скриншот метатрейдера или любой другой программы) пары (Торгуется на данный момент на уровне … сопротивление на уровне … поддержка на уровне …)

10 лет назад
fffgggm1
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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