Необходим рерайт статей

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок301 просмотр

Необходимо выполнить рерайт статей по металлургии 25 000 символов по тематике металлургия.

Оплата: 50р за 1000 символов

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10 лет назад
Astoniaco
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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