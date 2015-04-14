Перевод + копирайт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка92 просмотра

Необходимо перевести текст, немного добавить копирайта, сделать его более привлекательным и приятным.

10 лет назад
maxeam
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$20
1 день
Все сделано в лучшем виде. Знание языка на высоком уровне. Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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