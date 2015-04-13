Требуется системный аналитик для описания бизнес процесса строительной фирмы. Работа разовая от 7 до 14 дней. График свободный, есть возможность работать удаленно. Оплата работы по итогам собеседования. Обязанности: • Изучение системы «Мегаплан» ...
Краткие статьи на главную. Проектирование и составление смет.
Нужны короткие статьи (около 1000 знаков) на главную. Всего 12 штук. К каждой статье нужны по 1-2 картинки. Сюда - проекты-сметы-экспертиза.рф
Пишите цены за 1000 знаков.
Заявки фрилансеров
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