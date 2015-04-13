Написать продающую статью

Нужно написать небольшую продающую статью для рекламного буклета.

Основное требование- после прочтения текста послания человек должен загореться купить то что предлагают.

Есть ключевые моменты, на которые стоит сделать особый упор.

Жду ваших предложений, расценок и сроков.