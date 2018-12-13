unit27

Анна unit27

 
36 летУкраина/Кривой Рог
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Контент любой сложности: качественно и грамотно в сжатые сроки.

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
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Отзывы заказчиков
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
8 баллов
4 года назад
Рерайтинг с исходника 20 тз за 2 дня
Анна вежлива и выполнила работу в срок. Однако качество ниже среднего, из-за чего я не могу принять статьи. Приведу несколько фраз для примера: - Соль хорошо воздействует на корешки волосинок. - Кожный покров головы крайне уязвим. Он не любит чрезмерный загар. - Лето – жаркая пора. Солнце палит, а воздух сушит все вокруг. - Хозяйки коротких причесок, летом подвергают риску не только локоны, но и дерму головы. - Вид волос после погружения в соленую воду вызывает отрицательные ощущения. Решайте сами. Если нужна статья для сео оптимизации, например, то исполнитель сможет сделать. Если читабельный текст для людей - не уверена.
Критику приняла. Всякое случается.
Ответный отзыв
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$18
10 баллов
4 года назад
Описания товаров и текст о компании
Быстро и качественно, спасибо!
Интересный проект. Только лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
LightWorks
Светлана 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Рерайт текста "О компании"
Работа сделана оперативно, в срок и достаточно качественно!
Рекомендую Светлану как порядочного и добросовестного заказчика. Только лучшие пожелания.
Ответный отзыв
olga_dos
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Написание описаний для интернет магазина.
Рекомендую.
Рекомендую!
Ответный отзыв
morenab
Елена 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
27 отзывов
$8
10 баллов
5 лет назад
Рерайтинг на тему авто тюнинга
оперативно качественно по всем пожеланиям
Все хорошо. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
16 отзывов
$1/час
от 2 дней
#198