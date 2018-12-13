Контент любой сложности: качественно и грамотно в сжатые сроки.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$1
8 баллов
4 года назад
Анна вежлива и выполнила работу в срок. Однако качество ниже среднего, из-за чего я не могу принять статьи. Приведу несколько фраз для примера: - Соль хорошо воздействует на корешки волосинок. - Кожный покров головы крайне уязвим. Он не любит чрезмерный загар. - Лето – жаркая пора. Солнце палит, а воздух сушит все вокруг. - Хозяйки коротких причесок, летом подвергают риску не только локоны, но и дерму головы. - Вид волос после погружения в соленую воду вызывает отрицательные ощущения. Решайте сами. Если нужна статья для сео оптимизации, например, то исполнитель сможет сделать. Если читабельный текст для людей - не уверена.
Ответный отзыв
Критику приняла. Всякое случается.
$18
10 баллов
4 года назад
Быстро и качественно, спасибо!
Ответный отзыв
Интересный проект. Только лучшие рекомендации.
$1
10 баллов
4 года назад
Работа сделана оперативно, в срок и достаточно качественно!
Ответный отзыв
Рекомендую Светлану как порядочного и добросовестного заказчика. Только лучшие пожелания.
$10
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую!
$8
10 баллов
5 лет назад
оперативно качественно по всем пожеланиям
Ответный отзыв
Все хорошо. Рекомендую к сотрудничеству.
Копирайтинг
16 отзывов
$1/час
от 2 дней
#198