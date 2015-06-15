Написание отзывов для организации

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок288 просмотров

Необходимо писать отзывы для организации на рекламных сайтах. Отзыв и ссылки сайтов мы предоставляем сами.

Каждый день по одному отзыву, по каждой ссылке (отзыв один и тот же).

Самое главное что на каждом сайте все отзывы должны быть написаны от одного имени!

На некоторых сайтах, для того чтобы отзыв появился, его надо, активировать по ссылке, которая придет на электронную почту, т.е. Почта должна быть рабочей.

На некоторых сайтах необходим разный IP адрес. Т.е. написав там отзыв один раз, больше написать отзывы вы не сможете. Поэтому если вы хотите не единожды написать отзыв, то необходимо умение менять свой IP адрес.

Оплата за размещение будет производиться после опубликования отзыва на всех сайтах. Ссылок на сайты где-то около 15. Оплата возможна на телефон или яндекс-деньги. Оплата 300 руб в день, т.е. один и тот же отзыв размещается на сайтах, один раз в день. Работа занимает по времени примерно 30 мин. в день.

10 лет назад
govorova_julia
Юлия 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PrincessKitty
34 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
отличный исполнитель, работает качественно и в срок
Юлия отличный заказчик! Всегда четкая постановка задачи, своевременные разъяснения по ходу выполнения и оплата. Благодарю за интересный проект.

Заявки фрилансеров

PrincessKitty
34 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад

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