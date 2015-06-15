Добрый день! Необходимо на наш сайт подготовить продающую страницу, удовлетворяющую следующим требованиям: - форма онлайн-заказа; - инфографика с нашими преимуществами; - красивое и правильное оформление, с выделением тэгами заголовков, ...
Написание отзывов для организации
Необходимо писать отзывы для организации на рекламных сайтах. Отзыв и ссылки сайтов мы предоставляем сами.
Каждый день по одному отзыву, по каждой ссылке (отзыв один и тот же).
Самое главное что на каждом сайте все отзывы должны быть написаны от одного имени!
На некоторых сайтах, для того чтобы отзыв появился, его надо, активировать по ссылке, которая придет на электронную почту, т.е. Почта должна быть рабочей.
На некоторых сайтах необходим разный IP адрес. Т.е. написав там отзыв один раз, больше написать отзывы вы не сможете. Поэтому если вы хотите не единожды написать отзыв, то необходимо умение менять свой IP адрес.
Оплата за размещение будет производиться после опубликования отзыва на всех сайтах. Ссылок на сайты где-то около 15. Оплата возможна на телефон или яндекс-деньги. Оплата 300 руб в день, т.е. один и тот же отзыв размещается на сайтах, один раз в день. Работа занимает по времени примерно 30 мин. в день.
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