Обзор компании по грузоперевозкам.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок193 просмотра

Приветствую, необходимо написать 3 статьи про грузоперевозки:

1. Статья - обзор компании

2. Статья о грузоперевозках в России

3. Статья (положительный отзыв) о компании.

Объем каждой статьи 2 тыс. символов.

Конечный результата необходимо предоставить в *.doc формате с выделенными ключевыми словами.

Ключевые слова, которые должны использоваться в тексте, имеются в приложенном файле.

Бюджет: 400 руб.

Оплата WMR, связь: только ICQ.

10 лет назад
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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