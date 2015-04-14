Добрый день! Необходимо на наш сайт подготовить продающую страницу, удовлетворяющую следующим требованиям: - форма онлайн-заказа; - инфографика с нашими преимуществами; - красивое и правильное оформление, с выделением тэгами заголовков, ...
Оформить статьи
Есть несколько статей на тему праздников, по ~6k символов, в формате docx. Необходимо:
- Найти для них тематические картинки (1.5 – 2 картинки на страницу), обрезать/уменьшить до размера 405px по горизонтали, от 238px до 270px по вертикали, вставить в документ с выравниванием по правому краю и обтеканием текстом. Если картинка не бесполезная, а содержит информацию для изучения (напр. поясняющую схему), её нужно вставить по центру, без обтекания, обрезания и уменьшения.
- Выделить жирным предложение/словосочетание в каждой трети или половине страницы, которое по-вашему мнению несёт наибольшую смысловую нагрузку.
- Найти 1 околотематическое видео на YouTube, которое можно встраивать и оставить ссылку на него в конце документа.
Для хорошего исполнителя есть подобные задачи в больших объёмах, на постоянной основе. В заявке указывайте стоимость своей работы. Пример работы до и после в приложении.
Заявки фрилансеров
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