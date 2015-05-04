Рерайт текстов для сайтов

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Завершен32 заявки342 просмотра

Темы (можно выбрать одну или несколько, зависит от ваших способностей):

- бюро переводов

- гаражные ворота

- трихология

- строительство бассейнов

- дизельное топливо

Указывайте стоимость за 1000 знаков и тему, по которой можете писать. Работы немного, но периодически будет возникать...

10 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

skoobka
29 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kilisinka
Кристина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Быстро и качественно. Рекомендую для длительного сотрудничества. Продолжаю работать даже после окончания основного проекта. У нее всегда есть предложения вне моего видения, что не может не радовать. Если есть вопросы, смело их задаст - идеально для обратной связи.
Очень довольна сотрудничеством! Четкие ТЗ, оперативные ответы на вопросы, своевременная оплата. Надеюсь будем работать совместно еще долго! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

skoobka
29 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
Kilisinka
Кристина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад

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