Kilisinka

Кристина Kilisinka

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Быстро и качественно выполню любую работу с текстом!

Опыт работы 2 года.

Выполняю работу с текстами любой сложности и направленности. Работаю быстро и качественно. Буду рада сотрудничеству.

Отзывы заказчиков

agasta
Юлия 
33 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
9 баллов
10 лет назад
Срочный рерайт 20 тыс. знаков
Работа сдана в срок, впечатления от сотрудничества хорошие. Спасибо!
Грамотный заказчик. Задача была поставлена грамотно и адекватно. Оплата в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$1
9 баллов
10 лет назад
Текст на тему салона красоты
Кристина выдала прекрасный текст! Читать приятно мне, и поисковым системам, уверен, тоже понравится. Рекомендую Кристину в качестве профессионала по работе с текстом. Буду сотрудничать дальше.
Приятно было работать! Адекватные требования, точная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Рерайт текстов для сайтов
Быстро и качественно. Рекомендую для длительного сотрудничества. Продолжаю работать даже после окончания основного проекта. У нее всегда есть предложения вне моего видения, что не может не радовать. Если есть вопросы, смело их задаст - идеально для обратной связи.
Очень довольна сотрудничеством! Четкие ТЗ, оперативные ответы на вопросы, своевременная оплата. Надеюсь будем работать совместно еще долго! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
нет рейтинга