Быстро и качественно выполню любую работу с текстом!
Опыт работы 2 года.
Выполняю работу с текстами любой сложности и направленности. Работаю быстро и качественно. Буду рада сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
10 лет назад
Работа сдана в срок, впечатления от сотрудничества хорошие. Спасибо!
Ответный отзыв
Грамотный заказчик. Задача была поставлена грамотно и адекватно. Оплата в срок. Всем рекомендую.
$1
9 баллов
10 лет назад
Кристина выдала прекрасный текст! Читать приятно мне, и поисковым системам, уверен, тоже понравится. Рекомендую Кристину в качестве профессионала по работе с текстом. Буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Приятно было работать! Адекватные требования, точная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$1
10 баллов
10 лет назад
Быстро и качественно. Рекомендую для длительного сотрудничества. Продолжаю работать даже после окончания основного проекта. У нее всегда есть предложения вне моего видения, что не может не радовать. Если есть вопросы, смело их задаст - идеально для обратной связи.
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством! Четкие ТЗ, оперативные ответы на вопросы, своевременная оплата. Надеюсь будем работать совместно еще долго! Всем рекомендую!
Копирайтинг
3 отзыва
$1/час
нет рейтинга