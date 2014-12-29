Студентка.
В свободное от учёбы время пишу статьи.
Специализируюсь на рерайте небольших текстов, но копирайтом тоже занимаюсь.
Имеется небольшой опыт работы.
Рада любому предложению (:
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
всё, конечно, ок, но оплаты не дождалась.
$5
10 баллов
10 лет назад
Анастасия, спасибо Вам за Вашу работу, мне очень понравилось с Вами работать. Вы всегда выходили на связь, задачу поняли с первого раза. Я действительно рад нашему сотрудничеству. Рекомендую Вас как надежного исполнителя.
Ответный отзыв
Александр прекрасный заказчик. Четкая постановка задачи, оперативная оплата, рерайтить нужно было довольно интересные статьи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. (:
$10
10 баллов
10 лет назад
Мне срочно нужна была статья и Анастасия справилась даже быстрее, чем я ожидала) Выполнила все мои требования, как я и просила и очень ответственно отнеслась к работе. Так что рекомендую всем, кому нужны хорошие и качественные, а также быстро написанные статьи!
Ответный отзыв
Спасибо Анастасии за интересную предложенную работу. Рекомендую, как отличного заказчика.
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга