skoobka

Анастасия skoobka

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Студентка.

В свободное от учёбы время пишу статьи.

Специализируюсь на рерайте небольших текстов, но копирайтом тоже занимаюсь.

Имеется небольшой опыт работы.

Рада любому предложению (:

Отзывы заказчиков

webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Рерайт текстов для сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
elitcases
Юрий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-4)
$10
10 баллов
10 лет назад
Статья про чехлы для iPhone iPad MacBook
Все ок.
всё, конечно, ок, но оплаты не дождалась.
Ответный отзыв
JeromeVision
Александр 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать рерайт 5 статей для блога
Анастасия, спасибо Вам за Вашу работу, мне очень понравилось с Вами работать. Вы всегда выходили на связь, задачу поняли с первого раза. Я действительно рад нашему сотрудничеству. Рекомендую Вас как надежного исполнителя.
Александр прекрасный заказчик. Четкая постановка задачи, оперативная оплата, рерайтить нужно было довольно интересные статьи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. (:
Ответный отзыв
Nedugina_N
Анастасия 
33 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Статья про английский язык
Мне срочно нужна была статья и Анастасия справилась даже быстрее, чем я ожидала) Выполнила все мои требования, как я и просила и очень ответственно отнеслась к работе. Так что рекомендую всем, кому нужны хорошие и качественные, а также быстро написанные статьи!
Спасибо Анастасии за интересную предложенную работу. Рекомендую, как отличного заказчика.
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга