JeromeVision

Все очень просто. Даю название, к нему нужно придумать небольшое описание. Хотите сами придумайте, хотите найдите где-то. Главное, чтобы это было в тему и преподносилось, как описание обучающего процесса. Пример: ...
HTML 5 / CSS3 верстка.
Программирование PHP/MYSQL
Создание сайтов под ключ.
Валидный хорошо читаемый код.
Дизайн сайтов, разработка макетов
Опыт работы 10 лет. Создаю с нуля интернет магазины, блоги, порталы. Пишу скрипты, чаты, модули. Разбираюсь в чужом коде. Работал с коммерческими CMS.
Работу выполняю в оговоренные сроки.
Навыки: html, css, js, jquery, ajax, php, mysql, photoshop
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть фотографии, около 1000 штук. Все в RAW формате. 1) Нужно удалить плохие фотографии, например где изображение смазанное, или лица с закрытыми глазами и просто ужасные кадры. 2) Перевести из RAW в ...Обработка фотографий64 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист, который знает как раскручивать каналы на youtube. Который умеет это делать с гарантией. У которого есть опыт работы и есть примеры раскрученных каналов. Что нужно в результате: - более ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $43
Требуется написать ряд статей про путешествия. Копирайтер (минимум) должен быть способен писать уникальные статьи. Ниже 95% уникальность даже не рассматривается. Никаких гонок по срокам. Можно писать про любую страну. ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен видео ролик в стиле инфографики. Пример видео: http://www.youtube.com/watch?v=7Kw2Rx6zZyQ Примерно на 1 минуту 20 секунд. Предлагайте свои цены. Чем дешевле, тем лучше.Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт10 лет назад
1000 человек должны добавиться в группу. Пишите Ваши предложения по цене и сроки.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разместить 100 объявлений на тематических сайтах, досках объявлений. Само объявление предоставлю исполнителю, а так же объясню какие доски, сайты выбирать Нужен результат и отчет. Пишите Ваши цены и сроки. Возможно длительное сотрудничество.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется человек для рерайта 5 статей: от 1000 до 3000 символов каждая. Тематика : Hi-tech, Apple, компьютеры, уроки и т.д. Уникальность- не менее 95 %. Предпочтение отдается невысокой цене. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Подробности в прикрепленном файле. Жду предложения по цене и срокам. Оплата Яндекс деньги.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется придумать и нарисовать дизайн Landing Page, который будет призывать людей продавать квартиры через наше Агентство недвижимости (чтобы человек захотел опубликовать объявление о продаже именно у нас, либо захотел связаться с нами по телефону). ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется продвинуть два запроса на первую страницу яндекс. На данный момент эти запросы находятся на второй странице яндекс. Регион: Санкт-Петербург / Ленинградская область. Тематика: Недвижимость. 1. Нужен человек, который точно знает как ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт10 лет назад