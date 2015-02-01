JeromeVision

Александр JeromeVision

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Быстро и качественно! Всегда на связи

HTML 5 / CSS3 верстка. 

Программирование PHP/MYSQL

Создание сайтов под ключ.

Валидный хорошо читаемый код.

Дизайн сайтов, разработка макетов

Опыт работы 10 лет. Создаю с нуля интернет магазины, блоги, порталы. Пишу скрипты, чаты, модули.  Разбираюсь в чужом коде. Работал с коммерческими CMS.

Работу выполняю в оговоренные сроки.

Навыки: html, css, js, jquery, ajax, php, mysql, photoshop

Отзывы фрилансеров

La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Пригласить в группу вконтакте 1000 человек
Рекомендую Александра как добропорядочного заказчика. Цель поставлена корректно + своевременная оплата. Надеюсь, что еще не раз будем сотрудничать.
Работа выполнена на отлично. Богдан дал дельные советы по поводу оптимизации подписчиков в группе. Советую.
Ответный отзыв
skoobka
29 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать рерайт 5 статей для блога
Александр прекрасный заказчик. Четкая постановка задачи, оперативная оплата, рерайтить нужно было довольно интересные статьи. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. (:
Анастасия, спасибо Вам за Вашу работу, мне очень понравилось с Вами работать. Вы всегда выходили на связь, задачу поняли с первого раза. Я действительно рад нашему сотрудничеству. Рекомендую Вас как надежного исполнителя.
Ответный отзыв
infotrener
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$26
9 баллов
10 лет назад
Нарисовать дизайн Landing Page для Агентства Недвижимости
Работать с Александром одно удовольствие. Задачи все были поставлены адекватные, все по делу, ясно и четко! Оплата произведена своевременно, плюс доплатил бонус, за выполнение заказа! Рекомендую!
Михаил очень ответственный человек, всегда был в сети, любые замечания и критику воспринимал как следует. Макет дорабатывал и учитывал все пожелания. Мне понравилось с ним работать, так как сложилось впечатление, что он работает на результат, а не ради своей выгоды. И это его большой плюс.
Ответный отзыв
makdor
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Написать статью на тему Недвижимость
Александр- отличный заказчик: четкое ТЗ, грамотная постановка задачи, мгновенная оплата. Спасибо за интересную работу, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Мне очень понравилось работать с Марией. Работу выполнила в указанный срок. Всегда была на связи. Статья получилась качественная, такую публикацию приятно разместить на сайте. Уверен, что буду и дальше обращаться к Марии.
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