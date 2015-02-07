Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
10 лет назад
Михаил очень ответственный человек, всегда был в сети, любые замечания и критику воспринимал как следует. Макет дорабатывал и учитывал все пожелания. Мне понравилось с ним работать, так как сложилось впечатление, что он работает на результат, а не ради своей выгоды. И это его большой плюс.
Ответный отзыв
Работать с Александром одно удовольствие. Задачи все были поставлены адекватные, все по делу, ясно и четко! Оплата произведена своевременно, плюс доплатил бонус, за выполнение заказа! Рекомендую!
Дизайн сайтов
1 отзыв
$50/час
от $100
#780