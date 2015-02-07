infotrener

Михаил Рогоцкий infotrener

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

JeromeVision
Александр 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$26
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать дизайн Landing Page для Агентства Недвижимости
Михаил очень ответственный человек, всегда был в сети, любые замечания и критику воспринимал как следует. Макет дорабатывал и учитывал все пожелания. Мне понравилось с ним работать, так как сложилось впечатление, что он работает на результат, а не ради своей выгоды. И это его большой плюс.
Работать с Александром одно удовольствие. Задачи все были поставлены адекватные, все по делу, ясно и четко! Оплата произведена своевременно, плюс доплатил бонус, за выполнение заказа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$50/час
от $100
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