Михаил очень ответственный человек, всегда был в сети, любые замечания и критику воспринимал как следует. Макет дорабатывал и учитывал все пожелания. Мне понравилось с ним работать, так как сложилось впечатление, что он работает на результат, а не ради своей выгоды. И это его большой плюс.